Când Irina nu-i acasă, soțul caută oferta cea mai avantajoasă. Răzvan Fodor, absorbit de triunghiul bermudelor… la 139 de lei!

19:00

Unul dintre cele mai noi drumuri construite chiar în perioada pandemiei îți va oferi un spectacol minunat și te va face să uiți de Transalpina sau Transfăgărășan. Sectorul are o lungime de 13 km și […] The post Uită de Transfăgarașan și Transalpina. România are un drum splendid pe care puțini îl știu appeared first on Cancan.