Tragedie cumplită! Cinci oameni au murit și doi sunt dați dispăruți, după ce un elicopter s-a prăbușit

19:40

Dieta cu castraveți a devenit una dintre cele mai apreciate încercări de a scăpa de kilogramele în plus în sezonul cald. Femeile, în special, se bucură de această modalitate de a slăbi într-un timp foarte […] The post Dieta cu castraveți. Slăbești un kilogram în fiecare zi appeared first on Cancan.