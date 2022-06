Primele facțiuni de suporteri ai echipei naționale și-au făcut prezența în tribunele stadionului Rapid

21:20

Ionel Dănciulescu, fostul jucător al celor de la Dinamo, a fost condamnat la un an și o lună de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul sub influența alcolului.CONTEXT: În iunie 2020, Dănciulescu a fost prins când își conducea mașina pe bulevardul Magheru sub influența alcolului.Acesta avea o alcolemie de 1,98 la mie în sângeLa doi ani de la acel eveniment, Dănciulescu și-a primit sentința. ...