România învinge Finlanda în Giulești!

13:10

Avocatul angajat de familia Alexandrei susține că Gheorghe Dincă nu ar fi responsabil de uciderea fetelor, dar va fi condamnat. Părinții sunt dispuși să meargă până la CEDO pentru a demonstra că adolescenta este în […] The post Dezvăluiri de ultimă oră în cazul criminalului de la Caracal! Dincă nu ar fi ucigașul celor două minore appeared first on Cancan.