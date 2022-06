Nordicii contestă victoria „tricolorilor”: „Un rezultat echitabil ar fi fost unul de egalitate!”

13:40

Cristi Boureanu (49 de ani) dă cărțile pe față! Parlamentarul a dezvăluit cum a aflat că soția sa, Irina, îl înșela cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu. Fostul ministru i-a dat vestea chiar la o […] The post Cristi Boureanu, înșelat cu nașul de cununie! Vestea trădării a venit chiar de la amant appeared first on Cancan.