Cerere în căsătorie distrusă. Un angajat Disneyland i-a întrerupt pe logodnici

11:30

Duminică, 12 iunie 2022, sunt Rusaliile, sărbătoare extrem de importantă pentru creștinii ortodocși, care continuă și luni, 13 iunie 2021. Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) este marcată întotdeauna în a opta duminică după Paști, […] The post Rusalii 2022. Ce să nu faci niciodată în această zi de mare sărbătoare! Tradiții și obiceiuri appeared first on Cancan.