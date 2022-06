Foștii coechipieri ai lui Adrian Mutu, declarații după meciul de retragere al „Briliantului”

00:10

Prezent la meciul de retragere al lui Adrian Mutu, Gabi Tamaș a făcut show la declarațiile date pe Cluj Arena.Fundașul de 38 de ani a vorbit despre echipa națională, despre viitorul său și despre meciul organizat azi de Adrian Mutu.VIDEO Gabriel Tamaș, declarații spectaculoase după meciul de retragere al lui Mutu„Chiar mi-a făcut plăcere să joc cu asemenea vedete. Oricine are un asemenea vis. M-am bucurat că am putut să joc. Azi am încercat să joc pe toate posturile. ...