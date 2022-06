Prognonza ANM: Cum o să fie vremea în România în perioada 13-26 iunie 2022

19:50

Tom Cruise, celebrul actor internațional, ascunde un secret pe care foarte puține persoane îl cunosc. Vedeta are un obicei deranjant de fiecare dată când se află pe platourile de filmare. Un fost coleg de-al lui […] The post Secretul pe care nimeni nu îl știa despre Tom Cruise: „El va nega categoric acest lucru” appeared first on Cancan.