Lidl va da lovitura! Produsul aşteptat de toţi clienţii apare joi

22:50

Dan Bittman este unul dintre cei mai apreciaţi artişti de la noi din ţară. Pe lângă cariera sa impresionantă în plan muzical, acesta are și o afacere de succes lângă București despre care puţini cunosc […] The post Cum arată complexul lui Dan Bittman de lângă București. Câţi bani trebuie să plăteşti pentru o singură noapte appeared first on Cancan.