Opoziţia din USR caută candidat pentru alegerile interne. Cine ar putea fi adversarul lui Cătălin Drulă | SURSE

12:30

Sute de oameni din toate colţurile ţării, dar şidin străinătate au sosit în acest sfârşit de săptămână la Fărăşeşti, în comunaPietroasa, judeţul Timiş pentru a lua parte la Color the Village, evenimentulcare îşi propune an de an, să renoveze 30 de faţade dintr-un sat din Banat.