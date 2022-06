Sepsi transferă de la CFR Cluj » Acord pentru 50.000 de euro

11:00

Cristian Boureanu, fostul soț al Valentinei Pelinel, a povestit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță cum a acționat Cristi Borcea când i-a furat nevasta. Totul ar fi avut loc într-o vacanță în patru: Cristian Boureanu cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea cu Alina Vidican. „Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat. ...