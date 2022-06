Nicolae Guță, adevărul despre Sorina. De ce nu vrea artistul să îşi salveze fosta parteneră

18:10

Miron Cozma (67 de ani) este un personaj extrem de cunoscut în societatea românească, pe alocuri pitoresc. Intră în panoplia tipologiilor marcante de după Revoluție. Iar orice apariție pe care o are în public merită, […] The post Cu ce l-am filmat în mână pe Miron Cozma, în zona de Nord a Capitalei. „Creierul” mineriadelor din România a… appeared first on Cancan.