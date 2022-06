Cine este iubita lui Alex Delea, de fapt? Colegii de la Survivor România l-au dat de gol: „Casă de piatră”

12:50

Valentina Pelinel a vorbit pe larg despre relația pe care o are cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea. Fotomodelul a oferit detalii neștiute despre modul în care a ajuns să se apropie de moștenitorii […] The post Ce are de spus Valentina Pelinel despre relația cu copiii lui Cristi Borcea: „Nu am încercat să iau locul nimănui” appeared first on Cancan.