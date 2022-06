Dragomir, concluzii după dezastrul cu Muntenegru: „Greșești total! Ei nu sunt doar gropari”

00:10

România a pierdut rușinos meciul cu Muntenegru, scor 0-3. Gică Popescu (54 de ani), fostul căpitan al reprezentativei „tricolore”, nu a avut milă de elevii lui Edi Iordănescu (43 de ani). Gică Popescu, după România - Muntenegru 0-3„Este o seară exact ca vremea de afară, tristă, una dintre cele mai triste. Am fost învinși acasă de o echipă de categoria a treia. Dacă în tur am fi putut spune că nu meritau victoria, azi am pierdut fără drept de apel. ...