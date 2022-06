Prețul incredibil plătit de 5 români pentru o masă în Grecia: „Toți au rămas blocați”

20:40

Prețurile au „bubuit” pe litoralul românesc, în iulie 2022! În ultimele două luni, fluxul de turiști în stațiunile de la malul mării este din ce în ce mai mare. Iar, odată cu deschiderea sezonului, și […] The post Prețuri „bombă” pe litoral! Cât a ajuns să coste o porție de 150 de grame de cartofi prăjiți la autoservirile din Mamaia, în iulie 2022 appeared first on Cancan.