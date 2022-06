Fotbalul românesc, în stadiul terminal: Ce ne arată umilinţele din Liga Naţiunilor

18:00

Un bărbat rus a fost judecat, miercuri, în Germania sub acuzaţia că ar fi plănuit să ucidă un disident cecen, relatează The Associated Press. Inculpatul ar fi acceptat ordinul unui văr al liderului cecen Ramzan Kadîrov de a ucide un membru al opoziţiei care locuia în exil în Germania, potrivit dpa.