Dieta cu scorțișoară | Slăbești până la 3 kilograme în 7 zile

17:10

Reimond (Rey) este unul dintre bărbații care a venit alături de parteneră, Lavinia Pop, pentru a-și testa relația la „Insula Iubirii”, emisiunea de la Antena 1. Însă, cine este și cu ce se ocupă, de […] The post Cine este, de fapt, Rey de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă fostul iubit al Laviniei appeared first on Cancan.