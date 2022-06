Un băiat este cercetat de autorități, după ce și-a făcut singur o pușcă. Din ce a realizat adolescentul arma

18:20

Absolvenții de liceu sunt, în aceste zile, în “focurile” Bacalaureatului. În 20 iunie, vor susține prima probă scrisă, la limba și literatura română. Iar, o săptămână mai târziu, pe 27 iunie, vor afla și primele […] The post Topul celebrităților care au picat Bac-ul. Limba română, marea provocare appeared first on Cancan.