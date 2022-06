Accident cumplit într-o fabrică din Prahova. Patru persoane au fost prinse sunt o schela prăbușită

08:10

Amna a trecut recent prin cel mai greu moment din viaţa sa. Într-o clipă de neatenţie, băieţelul său a fugit în pădure, iar câteva zeci de minune nimeni nu a mai ştiut nimic de micuţ. […] The post Amna a trecut prin clipe de coşmar. Băieţelul artistei s-a pierdut în pădure: „Am făcut un atac de panică. Nu îl mai găseam” appeared first on Cancan.