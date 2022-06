Alexandru Arșinel, decorat cu Ordinul „Crucea Bucovinei”. Și-a primit distincția așezat într-un scaun cu rotile

09:20

Ministrul rus de Externe a făcut aceste afirmații în cadrul unui interviu pentru BBC în care a repetat narațiunea Kremlinului, potrivit căreia în Ucraina are loc „o operațiune militară specială” pentru „denazificarea” țării. ”Nu am invadat Ucraina. Am declarat o operațiune militară specială pentru că nu aveam absolut nicio altă modalitate de a explica Occidentului […]