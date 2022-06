New York Times: România are oportunitatea a deveni o putere energetică în Europa

România are șansa de a deveni o forță în Europa în domeniul Energiei, arată o analiză a New York Times, care arată că țara noastră are resursele necesare pentru a ajuta Europa să rupă depedența de energia rusească.

