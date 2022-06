Paul McCartney a cântat două melodii împreună cu Bruce Springsteen în New Jersey. Jon Bon Jovi a întrerupt show-ul - VIDEO

Paul McCartney l-a invitat, joi seară, pe Bruce Springsteen la concertul său de pe Met Life Stadium în East Rutherford, New Jersey, pentru o interpertare a celebrelor melodii „Glory Days" şi „I Wanna Be Your Man".

