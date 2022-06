Enes Sipovic: „În Bosnia am făcut școala vieții, în România am făcut facultatea vieții”

18:30

Adelina Nica are de 10 luni un copil cu Mihai Costea, dar relația dintre cei doi s-a închieat, pentru că, susține femeia, fostul atacant de la Craiova și FCSB nu se implică material în creșterea copilului.+1 FOTO„Nu se pune problema unei împăcări între noi, ar fi culmea. E adevărat, nu își vede copilul. Dar, ca să fie clar: copilul nu crește cu o vizită. Copilul are nevoi. Are nevoie de bani de mâncare, de bani de haine, bani de bonă, bani de toate cele necesare. ...