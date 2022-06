Încăierare din dragoste! Un tânăr din Dâmbovița a fost atacat cu bâte și topoare, după ce a făcut avansuri unei fete. Ce a urmat la scurt timp

11:10

Administrația Națională de Meteorologie a transmis un comunicat de presă prin care anunță că vremea din București se va înrăutăți brusc, vineri, 17 iunie. Majoritatea județelor din România sunt sub cod galben de ploi. Bucureștenii […] The post ANM avertizează! Vine furtuna în București. La ce oră va începe appeared first on Cancan.