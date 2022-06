Ce avere a strâns Adrian Minune din muzică? Ar fi al treilea cel mai bogat manelist de la noi din țară

11:20

Jon Snow, celebrul personaj din serialul „Urzeala Tronurilor / Game of Thrones” iubit de milioane de fani din ăntreaga lume, va reveni pe micile ecrane, într-un nou spin-off, care este în dezvoltare în acest moment […] The post Jon Snow se întoarce! Surpriză colosală pentru fanii Games of Thrones appeared first on Cancan.