Horoscop zilnic 18 iunie 2022. Taurii pot fi atrași de un prieten

13:10

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), a anunţat într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, că a avut o discuţie cu selecţionerul Edward Iordănescu în urma căreia a decis ca acesta să continue la […] The post S-a decis: Sprijin total pentru Edward din partea FRF: „Am avut o discuție şi am decis să continuăm colaborarea!” appeared first on Cancan.