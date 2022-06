Victor Rebengiuc: Dacă Ceaușescu ar învia și ar vedea cum arată România, ar face apoplexie pe loc

Actorul Victor Rebengiuc, 89 de ani, a declarat vineri seară, 17 iunie, la Digi24, că nu mai are așteptări de la viața politică românească. „Mi-am pierdut speranța”, a spus el. „Gata, s-a terminat! Nu mai am nicio speranță. Nu mai am! I-am votat. Prima oară când am votat, am avut ce vota. Adică, am votat […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea