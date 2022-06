Credeați că în Mamaia e scump?! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Capri, supranumită „insula milionarilor”

14:00

Ediția din această săptămână de “Superjocuri cu Capatos” este una specială si are format de maraton. Începe azi imediat după miezul nopții și se va desfășura pe durata a 3 ore în care Dan va […] The post Maratonul Sloturilor, 3 ore de joc alături de Dan Capatos, la noapte de 00.15 pe YouTube Superbet appeared first on Cancan.