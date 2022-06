Europa Liberă la Cimișlia: Dacă vrea să ne acapareze Putin, la ce ne ajută neutralitatea?

Statutul de neutralitate permanentă a fost declarat oficial și votat la trei ani după obținerea independenței, adică în 1994, când a fost adoptată Constituția Republicii Moldova. Niciodată însă nu s-a pus problema recunoașterii acestui statut la nivel internațional, așa cum au nădăjduit că se va întâmpla deputații care au insistat la acea vreme să fie stipulată neutralitatea în unul din articolele Constituției. Este Republica Moldova un stat neutru? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Așadar, articolul 11 din Legea Supremă a țării spune că: Republica Moldova este stat neutru; Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă; Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. Asta, deși trupele ruse sunt prezente în estul Republicii Moldova, peste Nistru, în regiunea transnistreană încă din perioada sovietică. Europa Liberă a căutat să afle ce păreri au oamenii întâlniți la întâmplare pe străzile din Cimișlia despre neutralitatea țării lor. – „Suntem la răscrucea drumurilor și, așa îmi pare mie, că am avea nevoie de o umbrelă de securitate și noi o vedem în partea de Vest.”Europa Liberă: În Constituția Republicii Moldova este consfințită neutralitatea țării. Ce părere aveți despre țară neutră?– „Pentru moment, neutralitatea este bună, dar văzând că pericolul totuși persistă, noi, moldovenii, ar trebui să ne mai gândim și la acest punct din Constituție, fiindcă Rusia este o țară, așa, cum spunem noi în glumă: ea vine și te „eliberează”, dar uită să plece înapoi, rămâne pe mult timp. Și noi ne tot străduim să le aducem aminte că e timpul să plece acasă. Din ’92, 30 de ani la rând, noi tot le repetăm, dar ei nu înțeleg limba noastră cred că, ei știu numai limba biciului.” Europa Liberă: Dacă duminică ar avea loc un referendum și cetățenii ar fi chemați să răspundă la întrebarea: „Republica Moldova – țară neutră sau Republica Moldova aderă la NATO?”, ce rezultate anticipați?– „Până la 24 februarie spuneam că e bine să fie neutră, dar după 24 februarie suntem siguri că avem nevoie de umbrelă, avem nevoie de o umbrelă de securitate și să aderăm la NATO.”Europa Liberă: Și câtă lume ar gândi așa?– „Cred că mai mult de jumătate, în afară de cele 30 sau 40% care sunt proruse. Și care-i paradoxul nostru? Că părinții sunt în vârstă de 60, 70, 80 de ani, copiii lor sunt toți în Europa, dar ei plâng după «russkii mir», lor li-i dor de «russkii mir».” Europa Liberă: Sunteți tânăr, acum se discută mult despre modernizarea Armatei Naționale, ați fi de acord ca din buget să fie direcționați mai mulți bani către Ministerul Apărării, de exemplu?– „Da, ar trebui, pentru că noi nu putem să ținem piept unei armate așa cum este a Rusiei, dar ar trebui să ne simțim ca un popor mic, dar voinic și ar trebui să avem chiar și aceiași militari în termen. Eu deja am făcut milităria, dar copiii mei nu sunt interesați, noi cumva trebuie să ajungem la aceea ca tineretul să dorească să treacă prin această experiență.”Europa Liberă: Dvs. ce discutați cu copiii pe subiectul acesta, dacă ei zic că nu vor să facă armată?– „Of! E foarte greu, acum ei spun că s-au schimbat timpurile. Eu le zic: și singur văd că s-au schimbat, că numai cu telefonul în mână stați. Dar, oricum, sunt mulțumit de băieții mei.”Europa Liberă: De cine depinde pacea în regiune?– „Și de spiritul poporului, tot de noi depinde, dar noi depindem de puterile mari ale lumii pe care noi le știm, că sunt două puteri mari – lumea vestică, adică America cu NATO împreună și pro-Estul, Rusia. Noi cu Rusia am trăit, am văzut ce înseamnă și în Europa am fost, am văzut, vrem să luăm ceva bun de la dânșii, să aducem acasă, să construim o lume europeană, să trăim și noi frumos. Cu rușii ar trebui să lucrăm, să le vindem ce avem, să cumpărăm ce putem de la dânșii. Așa ar fi normal să fie.” Europa Liberă: Ați putea să spuneți cine sunt prietenii Republicii Moldova?– „România. Noi avem și cetățenie românească, cred că cel mai bun prieten totuși e Țara-mamă, România, dar Ucraina ne e ca scut și noi suntem recunoscători poporului ucrainean că ei țin piept la o așa invazie a ciumei roșii, s-o numim, Rusia. Poporul ucrainean a dat dovadă de curaj, bărbăție și ne închinăm în fața lui.”Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Dumnezeu să vă dea sănătate pentru lucrul pe care îl faceți pentru poporul nostru moldovenesc.” Europa Liberă: Suntem în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii ce părere au despre neutralitatea consfințită în Constituția țării.– „Eu neutralitatea o înțeleg prin faptul că Republica Moldova nu trebuie să se implice în niciun conflict, în nimic, să păstreze neutralitatea și independența țării noastre. Atât.”Europa Liberă: Dar această neutralitate este respectată?– „Ce depinde de Transnistria, nu este respectată, sunt trupele rusești acolo, Federația Rusă de când eu mă ocup cu istoria, că-mi place tare istoria, chiar de prin anii 1700, când era Suvorov, ei pe noi ne istreblesk (nimicesc) și până în ziua de azi. De ce? Pentru că sunt așa un popor care nu vor să lucreze, dar vor să aibă teritorii, anexări. Uitați-vă, Krîmul (Crimeea), Krîmul ca atare n-a fost niciodată al Rusiei. Prin anii 1500-1600, Krîmul a fost eliberat de tătari de ucraineni, iar moscoviții nici nu s-au implicat, că n-au vrut să se implice, iar acum spun că-i al lor pământul. În Transnistria trăiau peste 92% de români, dintre care au fost undeva vreo 500.000 împușcați de Suvorov. Dacă pe atunci se istreblea (nimicea) poporul moldovenesc, la ce să ne așteptăm acum?” Europa Liberă: Credeți că există șanse să fie rezolvată această problemă transnistreană? Și cum vedeți Dvs. reglementarea ei?– „Dacă băieții din parlament vor fi serioși și se vor pune pe treabă, foarte repede se poate de hotărât acest conflict.”Europa Liberă: Cum?– „Prin dialoguri. Trebuie să lucrăm foarte mult în direcția prețurilor la gaz, la energie...”Europa Liberă: Ce statut merită această regiune transnistreană?– „Să fie în componența Moldovei cum a fost și să respecte limba.” Europa Liberă: Dar despre funcționalitatea Armatei Naționale, ce ne puteți spune?– „Eu socot că la noi trebuie să fie o armată mică, dar puternică, pentru că vedeți la noi ce se face, dacă vine mâine unul cu măciuca, ce facem noi, nu mai grăim de armament, cum să ne apărăm țara? Știți ce a fost în ‘92 în Pridnestrovia (Transnistria), câte familii au fost fugărite de acolo și împușcați de cazaci? Guvernanții asta tot nu trebuie să uite și armată trebuie să avem, pentru că bătrânii noștri trebuie să doarmă și ei liniștiți măcar la bătrânețe.”Europa Liberă: Cât credeți că ar trebui să fie alocat din produsul intern brut pentru întreținerea armatei?– „Depinde și de economia țării. Eu socot așa, că nu poți să te duci la vecin și el dacă are 5 găini să-i iei 11. Să fie direcționați conform legii, cât se permite și din bugetul statului, se poate de hotărât și cu comunitatea europeană, sunt țări care vor să avem o armată puternică. Armata trebuie modernizată și băieții trebuie să facă armata. Eu socot că la noi armata trebuie să fie așa, nu ai trimis băiatul la armată și el se duce și prășește în hărman (grădină) la polcovnic, trebuie să fie instrucțiune, trebuie să aibă lecții...” Europa Liberă: Dvs. ați trimite copiii în armată?– „Dar de ce nu, asta doar e o mândrie?”Europa Liberă: Despre Alianța Nord-Atlantică ce părere aveți? Blocul NATO rămâne o sperietoare?– „Nu. Dar de ce să se teamă dacă ei din contra ne ajută pe noi? NATO niciodată n-a avut amenințări, dar nici cu Rusia.”Europa Liberă: De ce dar a fost o sperietoare?– „Rusia numai cu asta se și ține, cu speriatul. Ei dacă erau o țară care dorește într-adevăr să trăiască bine cu Ucraina, cu Republica Moldova, și gazul ar fi fost la alte prețuri, și între dânșii avea să fie făcut comerț, dar lumea vrea în Europa, pentru că lumea acolo trăiește bine și-i cultură, nu-i cum e în Rusia. Ce putem noi să luăm de la ruși?” Europa Liberă: Dar dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum și ar trebui să votați pentru aderarea Republicii Moldova la NATO sau pentru menținerea neutralității, cum ați vota?– „Pentru aderarea la NATO, pentru că cu siguranță eu știu că, dacă eu îs în NATO, Putin n-are ce căuta pe pământul meu, dar neutru nu poți să faci nimic. Rusia e țară mare, are rachete și dacă Putin hotărăște că mâine să invadeze, ne iau la invadat și noi nu putem să facem nimic, ne ducem iar sub jugul la ruși. Cât am stat 75 de ani, numai minciuni am auzit și când m-am dus prima dată în Europa atunci m-am convins ce înseamnă Europa și țări civilizate.” Europa Liberă: Sub care umbrelă astăzi Republica Moldova își asigură securitatea țării?– „Numai în comunitatea europeană, altceva nu pot să spun nimic, am și emoții...”Europa Liberă: Dar trăiți cu frică?– „Nu mă tem! Dacă o să trebuiască, eu primul mă duc, pentru că eu niciodată n-am avut frică, am frică numai de Dumnezeu, ca să-mi apăr copiii mei, am șapte nepoți și acum îl aștept pe al optulea. Pacea – asta-i cea mai mare bucurie la om.” Europa Liberă: În această regiune, unde-i situată și Republica Moldova, cine asigură pacea?– „Puterile mai mari, ele asigură pacea. Când te gândești că moare un copil de șapte luni, de doi ani, te doare sufletul, că nu i-a dat Putin viață sau Biden, sau altul, viață i-a dat Dumnezeu și el trebuie să trăiască, trebuie să se bucure de viață.”Europa Liberă: Dar în puterea cui e acum să oprească acest război ruso-ucrainean?– „A lui Putin, Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Cimișlia, și discutăm cu cetățenii despre neutralitate. Что Вы думаете по поводу нейтралитета Республики Молдова? (Ce părere aveți despre neutralitatea Republicii Moldova?)– «Некоторые считают, что нужна поддержка НАТО, некоторые считают, что это излишне. Зачем закупать оружие? Нет! Лучше эти деньги потратить на образование, на сферу образования. Хотелось бы хорошо пожить, в мире и согласие. Молдавия такая гостеприимная и хотелось бы, чтобы она такой оставалась - цветущей, как раньше говорили, при советской власти, «цветущая Молдова», куда все стремились, потому что здесь было всё: фрукты, солнце, музыка, поэтому хотелось бы такой процветающей видеть Молдову. Все-таки мы как бы хотим самоопределения, всё, самостоятельности, но мы не можем свершить это, так как очень трудно, потому что наши ресурсы экономические не позволяют, у нас же аграрная страна и только на сельскохозяйственную продукцию далеко не уйдёшь, нам надо закупать электроэнергию, газ и прочие дела, поэтому я считаю, что конечно если мы будем придерживаться нейтралитета страны, то мы сможем быть в хороших взаимоотношениях с другими странами, которые могут поддерживать Молдову.» („Unii cred că este nevoie de sprijinul NATO, alții cred că acesta este nejustificat. De ce să cumpărăm arme? Nu! Este mai bine să cheltuim acești bani pe educație, în domeniul educației. Mi-ar plăcea să trăiesc bine, în pace și armonie. Moldova este atât de primitoare și mi-aș dori să rămână așa înfloritoare, cum se spunea altădată, sub regimul sovietic, „Moldova înfloritoare”, unde tindea să ajungă toată lumea, pentru că aici erau de toate: fructe, soare, muzică, de aceea aș fi vrut să văd Moldova noastră prosperă. Totuși se pare că ne dorim autodeterminare, atâta tot, independență, dar nu putem realiza asta, este foarte greu, pentru că resursele noastre economice nu ne permit, suntem o țară agrară și nu putem merge departe doar cu produsele agricole, trebuie să cumpărăm energie electrică, gaze și alte lucruri, așa că, desigur, dacă menținem neutralitatea țării, atunci vom putea avea relații bune cu alte țări care pot sprijini Moldova.”)Europa Liberă: А сейчас как можем развивать отношения с Россией и с Украиной? (Dar acum cum putem dezvolta relațiile cu Rusia și Ucraina?)– «С Украиной видите отношения такие, что мы поддерживаем беженцев ихних, приютили и прочие дела, но желательно конечно в войну не ввязываться, это не даст ничего хорошего, только усилит и так слабое наше положение экономические. А с Россией надо поддерживать хорошие отношения, я считаю, потому что Россия может много дать Молдове, если жить с ней в хороших отношениях. Конечно и с Европой надо поддерживать связи тоже, потому что как бы даёт прогресс в образовании, в экономических, каких-то вопросов, да и вообще люди любят путешествовать и интересно посещать другие страны Европы. И в России многие стремятся, потому что там многие семьи очень тесно связаны, в России много людей живёт из Молдовы, здесь есть семьи, в которых 80% в России, а 20% остались здесь, мы настолько все переплетены…» („Vedeți, relațiile cu Ucraina sunt de așa natură încât susținem refugiații de acolo, i-am adăpostit și i-am ajutat cu alte lucruri, dar este de dorit, desigur, să nu ne implicăm într-un război, asta nu va aduce nimic bun, doar ne va slăbi poziția economică și așa destul de precară. Cu Rusia cred că trebuie să menținem relații bune, pentru că Rusia poate da multe Moldovei, dacă trăiești în relații bune cu ea. Desigur, trebuie să ținem legătura și cu Europa, pentru că ne ajută să obținem progrese în educație, în economie, în unele probleme și, în general, oamenilor le place să călătorească, le este interesant să viziteze alte țări europene. Și în Rusia mulți tind să ajungă, pentru că multe familii de acolo au legături foarte strânse, întrucât în Rusia trăiesc mulți oameni din Moldova, sunt familii în care 80% sunt în Rusia, iar 20% au rămas aici, ne leagă pe toți foarte multe lucruri...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii despre neutralitatea Republicii Moldova. Ce părere aveți?– „Despre neutralitate am o părere pozitivă, dar Republica Moldova trebuie întărită din punct de vedere militar.”Europa Liberă: De ce?– „Bine, noi suntem neutri, dar dacă cineva vrea să ne acapareze, de-alde Putin, apoi ce am făcut? Ce, o să ieșim cu undița? Armament trebuie să avem. Suntem neutri, da, nu sunt împotrivă, Moldova e mică, Ucraina și se luptă cu greu cu rușii, dar Moldova în genere-i...”Europa Liberă: Credeți că cetățeanul Republicii Moldova este de acord să fie direcționați mai mulți bani către Ministerul Apărării?– „Nu, bani nu, că nouă ne dau ajutor armamentul acesta, noi nu cheltuim nicio copeică.”Europa Liberă: Sub care umbrelă Moldova își asigură securitatea azi?– „Sub umbrela Statelor Unite, inclusiv a Uniunii Europene, evident.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii despre neutralitatea Republicii Moldova. Ce părere aveți?– „Că-i neutră? Și așa, și așa.”Europa Liberă: De ce?– „Ce ne trebuie nouă armata din America? Noi nu avem nimic cu războaiele acestea care se duc acum. Îi drept, nu trebuie să fie, dar...”Europa Liberă: Dar în ‘92 a fost război și la Nistru, vă mai amintiți?– „A fost așa ceva, dar atunci era altă întrebare, iar acum e cu totul altă întrebare, cu totul, cu totul, cu totul...”Europa Liberă: Dar cum poate fi rezolvată problema transnistreană, v-ați pus întrebarea aceasta?– „Nu s-a rezolvat și nici n-o să se rezolve. De rezolvat trebuia atunci când l-au prins pe Smirnov, când l-au prins când venea el de la Moscova, atunci trebuia pe dânsul de închis și vsio (gata), era să fie rezolvată problema.”Europa Liberă: Ce statut ar merita această regiune transnistreană?– „Ce statut?... Ei gazul nu-l plătesc, svetul (lumina) tot la fel, deputații trebuie să rezolve, noi nu putem face nimic, ei trebuie să rezolve.”Europa Liberă: Sub care umbrelă Moldova își asigură securitatea națională?– „Eu socot că nu-i trebuie nici american, nu-i trebuie nici german, mai degrabă la ruși. Dacă ar fi la ruși, vă spun drept, ei ne-au eliberat de sub jugul nemțesc. Toți spun că au fost ocupanți, nu, nu-s ocupanți ei, nu, ei să fi fost așa, poate era să fie și mai bine.”Europa Liberă: Până la urmă, unde-i mai bine?– „Băieții mi-s în Spania, fata are 22, băiatul are 20 de ani de când îs în Spania, au totul al lor, de venit încoace ei nu vin, că le-am scris și casă, și masă, și scaune – na-vă.”Europa Liberă: Și ei sunt în UE, dar Dvs. ziceți că cu Rusia ar fi mai bine?– „Da! Una încă: nu trebuie Unire cu românii, nu trebuie. Las’ să fim independenți, cum am fost, țară neutră. Asta-i cel mai bine!”Europa Liberă: Dar dacă duminică ar avea loc un referendum și ați fi chemat să spuneți – Moldova să rămână țară neutră sau Moldova să adere la NATO, ce ați vota?– „Nu, nici NATO, nimic, să fim țară neutră. Neutră! Nu duce Zelenski războiul, dar duce Europa războiul cu rușii. Dar ce nu le ajunge? Nu pot să spun.”Europa Liberă: Credeți că se va termina ușor acest război?– „Nu! Mulți ani poate să dureze.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Cimișlia... – „Da, eu vă cunosc...”Europa Liberă: Vorbim despre neutralitatea Republicii Moldova. Cât de folositoare e în aceste timpuri, când e război în regiune?– „Eu vreau să fim un stat pe care să-l susțină lumea progresivă, Europa să ne susțină și să colaborăm pașnic.”Europa Liberă: Sub care umbrelă Moldova își asigură astăzi securitatea? – „Sub umbrela Europei.”Europa Liberă: În Constituția Republicii Moldova, articolul 11 stipulează că țara este neutră.– „Dacă este armată străină la noi în țară, se socoate că noi suntem ocupați. Cât o să fie invazia rusească, noi trebuie să fim cu grijă, trebuie totuși să ne înarmăm, fiindcă altfel nu putem. Măcar să avem cât de cât, cum se spune, chiar să nu ne dea cineva cu piciorul, așa, liber, măcar cât de puțin să avem.”Europa Liberă: Dar despre funcționalitatea Armatei Naționale ce ne puteți spune? Ca și cetățean ați accepta ca din bugetul țării să fie direcționați mai mulți bani către Armată Națională?– „De ce nu? La mulți nu le place, dar, din păcate... Iată, eu sunt pensionar, dar totuna aș accepta. Aici trebuie și demnitate.”Europa Liberă: Iată, în acest război ruso-ucrainean declanșat din 24 februarie și până astăzi, ce poziție trebuia și trebuie să aibă Moldova?– „Rusia nu face corect ceea ce face, ea duce manevre de ocupare a altei țări și nu-i departe timpul ca să fim și noi tot așa agresați.”Europa Liberă: Problema transnistreană are șanse să fie soluționată? Și cum ar trebui soluționată, în opinia Dvs.?– „Problema transnistreană n-o să fie soluționată atâta timp cât o să fie Rusia puternică și o să aibă armată acolo, ea n-o să permită ca să fie scoasă armata.”Europa Liberă: Dar Dvs. ce statut credeți că merită regiunea aceasta?– „Cum a fost până în anii ‘90, trebuie să fie parte a Moldovei, eu așa socot.”Europa Liberă: Frica de NATO există în societatea moldavă?– „Nu trebuie să existe frica de NATO, fiindcă NATO nu-i numai cu armament, dar face multe ajutoare pentru binele oamenilor.”Europa Liberă: Pacea de cine depinde astăzi?– „De oamenii înțelepți.”Europa Liberă: Frică în general există?– „Există, numaidecât există. Uitați-vă la Insula Șerpilor, ei ce planuri își fac? Ei sunt strategi, dacă ei sunt ocupanți au o mare strategie, te trezești într-o dimineață că ești sub tancul rusesc.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Cimișlia, și discutăm cu cetățenii despre neutralitatea Republicii Moldova. – „Neutralitatea... nu știu ne apără de ceva sau nu. Dacă avem armată străină pe teritoriu de 30 de ani și nu și-o iau rușii de aici, ce fel de neutri suntem noi? Tot depindem de dânșii, ca să ne țină sub papucul lor. Asta-i mai degrabă un șantaj, iaca și acum cu gazul și cu lumina. Eu mă uit, nu știu, de la Cuciurgan măcar, iaca, și cu gazul de 30 de ani nu s-a mai hotărât nimic. Conducerea de azi parcă ar vrea să caute și din altă parte, dar care au fost până acum și-au făcut interesele lor, ca să nu-i supărăm cumva pe „frații cei mai mari”, că așa se socot, dar nu știu ce fel de frate, că el mai tare te bagă în pământ decât te ajută.”Europa Liberă: Dar, în opinia Dvs., din bugetul de stat ar trebui direcționați mai mulți bani către Armata Națională?– „Cred că da, ar trebui să dea, că totuși trebuie să ne apărăm în caz de ceva. Suntem noi neutri, dar cu neutralitatea asta de astăzi securitatea este șubredă.”Europa Liberă: Ați trimite copiii să facă serviciul militar, dacă s-ar cere?– „Chiar și cu soțul vorbeam că, în caz de ceva, eu îmi iau bagajul și mă duc peste hotare, în Italia, în România, dar soțul zice: Nu, eu stau, să-mi dea o armă în mână și mă duc să-mi apăr pământul, merită să ne apărăm pământul nostru...”Europa Liberă: Dacă duminică ar avea loc un referendum, ați participa, să răspundeți la întrebarea: «Moldova – stat neutru sau aderare la NATO?»?” – „Eu aș opta mai mult pentru Unirea cu România și am fi și în NATO, și în UE deodată.”Europa Liberă: De cine depinde pacea în această regiune?– „Mai degrabă acum joacă puterile mari – America, Rusia, că mergeam acum și mă uitam, sunt două monumente: unul dedicat războiului din ‘92 și altul războiului din Afganistan, anii ‘79-‘89. Primul a durat mai puțin de un an, iar al doilea 10 ani și zic: dar acesta din Ucraina cât o să dureze? Numai Dumnezeu știe. Depinde de Putin, că nu știu ce are el în cap, eu stau și mă gândesc: oare el doarme liniștit când vede ce face el în Ucraina? Poate dormi liniștit? Putin nu poate justifica războiul pe care îl duce în Ucraina, el spune că-i „operațiune specială”. Ce fel de „operațiune specială”, dacă tu distrugi orașe întregi? De ce distrugi toată infrastructura, omori copii și femei? Chiar nu știu ce are el în cap.” Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem la Cimișlia și întrebăm oamenii ce părere au despre neutralitatea Republicii Moldova. – „Nu-i chiar bună neutralitatea asta.”Europa Liberă: De ce?– „Numai că nu bate vântul, dar e de azi pe mâine. Lor li se pare că garantează acei din Transnistria că n-au să năvălească asupra noastră, eiii, asta nici vorbă nu poate să fie. D-apoi rusul îi rus, când n-au avut arme ei?”Europa Liberă: Din 1992 și până astăzi, Republica Moldova are o problemă transnistreană. Poate acum să apară această șansă să fie reglementată?– „Poate va da Dumnezeu.”Europa Liberă: Ce statut ar merita această regiune?– „Unire cu Moldova și altă nimic...”Europa Liberă: Dar asta se face până la plecarea armatei ruse sau și cu armata rusă se face?– „Nu, ei trebuie s-o șteargă, să-și ia tot ce mai au pe acolo și...”Europa Liberă: Cine?– „Rușii de prin Transnistria ceea, că altă soluție nu-i.”Europa Liberă: Dar despre Armata Națională, ce părere aveți despre cum funcționează?– „Depinde de buget.”Europa Liberă: Ați accepta ca din buget să fie direcționate mai multe finanțe către Ministerul Apărării?– „Desigur că ar trebui să de modernizeze.”Europa Liberă: Și Moldova sub care umbrelă își asigură securitatea?– „Desigur că alături de români.”Europa Liberă: Și dacă s-ar organiza un referendum și ar fi întrebați cetățenii Republicii Moldova – ce preferă, ca Moldova să intre în NATO sau să rămână stat neutru, ce răspuns anticipați?– „Mai întâi ar trebui să se mai ducă la lume, că lumea nu-și dă seama ce pericol ne amenință. Este o vorbă rusească: «Хочешь мира, готовься к войне» (Dacă vrei pace, pregătește-te de război).”* * *Opinii adunate de Europa Liberă la Cimișlia. Neutralitatea Republicii Moldova n-a fost și nu este respectată de Federația Rusă, în primul rând. Deci, trebuie găsită o modalitate de a remedia situația e de părere comentatorul și editorialistul de la Chișinău Nicolae Negru, care își amintește de anul 1994, când deputații au votat Constituția, care consfințește neutralitatea țării.Nicolae Negru: „Da, au votat că Republica Moldova este un stat neutru și au mai votat acolo, alături de acest articol, că Republica Moldova nu permite aflarea trupelor străine pe teritoriul său. Și e logic, într-un fel, dacă e stat neutru și dacă are trupe străine pe teritoriul său înseamnă că nu este neutru, fiindcă teritoriul Republicii Moldova poate fi folosit în orice moment de această țară care deține forțele sale aici, pe teritoriul nostru, poate folosi Republica Moldova împotriva altei țări, împotriva Ucrainei, de exemplu. Prin urmare, neutralitatea noastră este numai pe hârtie, e formală și nu e în realitate.”Europa Liberă: Lecția ucraineană și statutul de neutralitate, iată, ce ne puteți spune Dvs. despre această lecție ucraineană, pentru că și statul vecin a consfințit neutralitatea în Legea Supremă?Nicolae Negru: „Asta e, că pentru cei care tot timpul zic că trebuie să fim neutri, această neutralitate nu înseamnă absolut nimic. Ucraina în 2014 era stat neutru și a pierdut Crimeea, și a pierdut o parte din regiunea Luhansk și Donețk. Prin urmare, depinde dacă statele din jurul nostru, vecinii noștri respectă normele internaționale și atunci chiar nu contează dacă suntem neutri sau nu suntem neutri, dar dacă nu respectă, atunci poți să scrii de o sută de ori că ești neutru, dar lucrul acesta nu va fi luat în considerare și putem fi atacați. De altfel, se și vorbește în Rusia că, după Ucraina urmează Republica Moldova sau, deseori, după Ucraina urmează Republica Moldova.”Europa Liberă: Partenerii externi ai Republicii Moldova au spus că țara trebuie ajutată să-și reformeze armata, dar acest ajutor din Vest a fost dur criticat de opoziție.Nicolae Negru: „Păi tocmai de opoziția ceea pe care o putem numi coloana a cincea, opoziția ceea care spune că nu avem nevoie de armată, dar niciodată nu spune că armata rusă trebuie retrasă de pe teritoriul Republicii Moldova. Am putea bănui un interes în spatele acestor declarații că NATO înarmează Republica Moldova, că nu avem nevoie de armată ș.a.m.d. Deci nu cred în sinceritatea și în patriotismul acelora care declară că nu avem nevoie de armată, că noi suntem neutri și asta ne apără. Iată că exemplul Ucrainei demonstrează că nu ne apără această pseudoneutralitate.”Europa Liberă: Și de la Moscova vin reproșuri, am să citez și ultima declarație pe care o făcea șeful diplomației ruse, spunând că „e clar că Occidentul încearcă să facă din Republica Moldova o a doua Ucraină”. De ce această atât de mare atenție pentru Republica Moldova din partea Rusiei acum?Nicolae Negru: „Fiindcă dacă Republica Moldova va avea o armată cât de cât echipată, profesionistă și dacă Republica Moldova, de exemplu, ar face parte din Uniunea Europeană, atunci planurile lui Putin de refacere a Imperiului Rus vor întâmpina anumite piedici. Asta vrea Rusia, asta vrea Moscova, asta vrea Putin, Lavrov, ca nimeni să nu se împotrivească. A doua zi după război ce l-a supărat pe Putin? Faptul că Ucraina se împotrivește și s-a adresat militarilor ucraineni să depună armele, credea că va fi întâmpinat cu flori, cu pâine și sare și asta se vrea și de la Republica Moldova, se dorește să profite de neutralitatea Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar de ce nicio țară nu a acceptat să ofere garanții pentru această neutralitate a Republicii Moldova, nicio putere din lume, pentru că și pe acest aspect insistau cei de la Kremlin?Nicolae Negru: „Și Voronin insista, și Voronin avea planuri de felul acesta, că să obținem garanții din partea partenerilor internaționali, dar, bine, înainte de a obține aceste garanții trebuie evacuate, trebuie retrase trupele străine. Adică, cine îți garantează neutralitatea cu trupele ruse pe teritoriu? E ridicol! Adică, tu te declari neutru, dar, pe de altă parte, ții arma, să zicem așa, în buzunar sau la piept, sau unde-o mai ții.”Europa Liberă: Iar pe de altă parte, Republica Moldova rămâne totuși dependentă în mare măsură de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă și iar am să-l citez pe ministrul de externe rus Lavrov, care spunea că ceea ce face Moldova ar fi o „extorcare” și el spune că acest tip de cerșetorie în mare parte joacă pe ideea că „dacă nu faceți cum dorim noi, mergem mai repede în Europa și dacă faceți cum vrem noi, mergem, dar mai încet”.Nicolae Negru: „Lavrov vorbea de doleanța autorităților noastre, conducătorilor noștri ca prețurile la gaze să fie mai joase, dar, desigur, acest monopol pe care îl deține Gazprom-ul, pe care îl deține Rusia permite șantajul Republicii Moldova. E firesc ca Moldova să-și diversifice sursele de energie și oricine vede un lucru rău în asta înseamnă că are anumite intenții rele la adresa Republicii Moldova, nu se poate la nesfârșit să fim la cheremul Gazprom-ului sau la cheremul Rusiei, să ne pună orice preț doresc ei, dar să nu se conducă de principiile economiei de piață, ci de principiile hatârului geopolitic. De exemplu, așa vreau eu, ăstuia îi dau mai ieftin, fiindcă e ascultător, fiindcă îmi place mie, iar ăstuia, fiindcă are o altă opinie decât îmi place mie, îi dau gazele mai scump.”Europa Liberă: Ceea ce am mai reținut din declarația pe care o făcea la un post de televiziune din Rusia dl Lavrov, el zicea că cetățenii Republicii Moldova înțeleg perfect ceea ce se întâmplă și cu atât mai mult cei din regiunea transnistreană și, mai ales, cei din Găgăuzia știu foarte bine că o relație bună cu Rusia e importantă.Nicolae Negru: „În primul rând, nicio forță politică nu a spus că o relație cu Rusia nu este importantă, toate forțele politice au spus că trebuie să avem relații bune cu Rusia, dar există forțe politice care nu acceptă dictatul Rusiei, care nu acceptă ca Rusia să influențeze politica externă sau politica internă a Republicii Moldova, sunt forțe politice care sunt marionete, sunt vasalii intereselor Rusiei, asta e singura diferență dintre politicienii noștri. Cine nu ar vrea să vândă produsele, merele, să zicem, pe care le produc fermierii noștri, să le vândă în Rusia? Nimeni nu este împotrivă, doar că Rusia stabilește ea însăși anumite piedici. De exemplu, atunci când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană imediat au urmat embargouri, imediat s-a închis piața Rusiei pentru produsele din Republica Moldova. Asta e problema. Dacă Rusia s-ar comporta civilizat, normal, ar respecta Acordul de Liber Schimb, pe care l-a semnat împreună cu Republica Moldova în cadrul CSI, nu ar exista nicio problemă, problema e la Moscova, ea trebuie să se uite în oglindă și să zică: Ce fac eu și ce nu fac corect?”Europa Liberă: Între timp, de la Bruxelles a venit vestea că Republica Moldova ar putea să obțină statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, cel mai probabil acest lucru va fi decis săptămâna viitoare, vor fi puse și condiții. Cum comentați Dvs. această știre?Nicolae Negru: „Este un eveniment istoric. Din păcate, desigur că este influențat într-un fel de războiul din Ucraina. Uniunea Europeană în contextul războiului, în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei și-a schimbat într-un fel atitudinea, punctul de vedere față de statele Parteneriatului Estic, față de relația cu fostele republici sovietice. Pe de altă parte, trebuie să spunem că nu numai războiul a influențat lucrurile sau a dus la un rezultat atât de bun, ci faptul că cetățenii Republicii Moldova, în contradicție cu ceea ce spune Lavrov, majoritatea cetățenilor au votat pentru cursul european la alegerile prezidențiale din 2020 și la alegerile parlamentare anticipate din 2021. Dacă azi la cârma Republicii Moldova era Partidul Socialiștilor și președinte era Dodon, atunci Republica Moldova cu o mare doză de probabilitate putem să spunem că nu depunea această cerere și desigur că Comisia Europeană nu adopta acest raport pozitiv. Desigur că va trebui să facem anumite lucruri, înțelegem și noi că economia noastră...”Europa Liberă: Lupta împotriva corupției, reforma justiției, reforma administrației publice este lecția pentru acasă pe care autoritățile trebuie s-o facă.Nicolae Negru: „Da, și societatea noastră recunoaște că, din păcate, cât s-a vorbit de lupta cu corupția, cât s-a vorbit de reforma justiției, cât s-a vorbit chiar de reforma administrativ-teritorială, dar de economie, de schimbările structurale din economie nu s-a făcut. Acum parcă ceva se începe a face, adică guvernarea actuală întreprinde anumiți pași și, probabil, lucrul acesta este observat și la Bruxelles, și în Uniunea Europeană, de aceea acest rezultat pozitiv. Pe de altă parte, Ucraina, de exemplu, ai cărei cetățeni luptă, apără valorile europene cu arma în mână și cu mari pierderi umane, și cu mari distrugeri ale orașelor și satelor din Ucraina, desigur că merită și ei să fi acceptați în Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Credeți că va reuși această idee de eurointegrare să consolideze o societate care mai rămâne a fi dezbinată, dacă decizia de la Bruxelles va fi favorabilă săptămâna viitoare Republicii Moldova să obțină acest statut de candidat pentru aderare la UE?Nicolae Negru: „Contextul economic regional nu este favorabil, aceste crize ale prețurilor, ale resurselor energetice ș.a.m.d. desigur că influențează negativ atitudinea față de actuala guvernare, dar majoritatea cetățenilor totuși se pronunță – așa arată sondajele – pentru cursul european și va depinde de guvernare cum va comunica cu cetățenii. Eu cred că va depinde și de faptul cum va lupta cu propaganda și cu dezinformarea. Anumiți pași, repet, au fost făcuți în această direcție, dar trebuie mai multă perseverență, mai mult profesionalism, mai multă insistență în această direcție. Unii miniștri, bunăoară, se comportă ca și cum nimic nu s-ar întâmpla în jurul nostru, adică nu-i tulbură aproape nimic, nu comunică cu cetățenii, ceea ce este anormal.”Europa Liberă: Probabil de asta se și cer remanieri guvernamentale?Nicolae Negru: „Și unii reprezentanți ai guvernării au zis că ar fi cazul, numai că desigur că lucrul acesta trebuie să-l facă Natalia Gavrilița, ea este prim-ministru, ea trebuie să vină cu această inițiativă și înțeleg că, dacă vine ea, Maia Sandu va semna.”

