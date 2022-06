Cine este, de fapt, Justițiarul de Berceni? Tânărul din București cu spirit civic „vânează” bărbații care râvnesc la minore sau hărțuiesc femei pe stradă

20:00

Artiștii autohtoni se răsplătesc pe măsură, astfel încât preferă să defileze prin Capitală cu cei mai tari bolizi. Vedetele showbiz-ului românesc și-au pregătit conștiincios buzunarele atunci când a venit momentul achiziționării unui autoturism. Ce preț […] The post Top 10 mașini de lux conduse de vedetele showbiz-ului românesc appeared first on Cancan.