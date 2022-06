„Vine bebe 3!” Reacția Gabrielei Cristea, după ce a fost „dată de gol” de Anca Ciota

18:40

În urmă cu două nopți a avut loc o tragedie de proporții pe străzile din Iași. O șoferiță în vârstă de 39 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, a ucis […] The post Soția inginerului omorât de șoferița din Iași vrea să se facă dreptate: ”Ea-şi pune un avocat, eu o să-mi pun zece. Va plăti cu siguranţă” appeared first on Cancan.