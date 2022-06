Incredibil! Cât costă un mic și o bere la draft pe litoralul românesc

22:10

După ce a Brigitte (45 de ani) a anunțat că divorțează de Florin Pastramă (42 de ani), bruneta a lansat un nou mesaj tranșant. Cei doi au pus capăt căsniciei din cauza infidelității!? Brigitte și […] The post Brigitte Sfăt a pus capăt căsniciei din cauza infidelității?! Mesajul tranșant pe care i l-a transmis lui Florin Pastramă appeared first on Cancan.