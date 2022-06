VIDEO Atac armat în New York. O persoană a fost ucisă și alte șase au fost rănite

O persoană a fost ucisă şi alte şase au fost rănite într-un atac armat care a avut loc luni dimineaţă în cartierul Harlem din New York, a anunţat Poliţia locală, relatează The Associated Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro