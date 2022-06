Arabia Saudită ridică restricțiile de călătorie COVID-19 către Turcia, India, Etiopia și Vietnam.

16:50

Spectacolul de teatru imersiv „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” produs de Citit În pentru Teatrul Apropo deschide seria proiectelor finanțate în cadrul programului „Bucureşti RE:imaginat” – Burse de idei pentru proiecte culturale desfășurat de ARCUB. Spectacolul face parte din proiectul „Pipera in Your Mind” şi are parte de reprezentaţii în cadrul evenimentului „Străzi deschise” în 2 iulie, începând cu ora 19.00.