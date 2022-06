Adrian Neaga, invitatul zilei la GSP Live. Urmărește emisiunea AICI

15:20

CFR Cluj a transferat un fundaș central în această vară, pe Denis Kolinger, dar mai are doi jucători pentru această poziție pe listă.Dan Petrescu are 4 fundași centrali sub comanda sa în acest moment, dar CFR Cluj caută întăriri suplimentare pentru centrul apărării.După ce l-a împrumutat pe Denis Kolinger, campioana României a pornit „vânătoarea” pentru încă doi stoperi. ...