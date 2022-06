Chișinăul face lobby la Bruxelles pe partea de luptă cu corupția înainte de Consiliul European de joi și vineri

12:00

Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua oferta de vanzare, in perioada 6 – 21 iunie. Aceasta este a opta oferta de acest tip derulata prin intermediul pietei de capital de Ministerul Finantelor incepand cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor sapte oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, peste 11 miliarde lei (2,2 miliarde euro). „Ministerul Finantelor revine cu o noua emisiune in cadrul Programului FIDELIS destinata investitorilor persoane fizice. In contextul economic actual, venim in intampinarea investitorilor prin oferirea unor dobanzi atractive, prin instrumente de economisire sigure si avem convingerea ca impreuna cu partenerii nostri putem asigura succesul unei noi emisiuni de titluri de stat pe piata de capital”, a declarat Adrian Caciu, Ministrul Finantelor. Persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale si Alpha Bank Romania, titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti. „Prin continuarea programului FIDELIS, Ministerul Finantelor ofera romanilor posibilitatea de a investi la randamente mai mari o parte din disponibilitatile banesti pe care le detin. Investitia in titlurile de stat Fidelis poate fi un prim pas pe care multi romani il pot face in lumea investitiilor, mai ales intr-o perioada cu inflatie in crestere si in care bancile centrale majoreaza dobanzile cheie pentru a tempera aceasta dinamica a inflatiei. Interesul din ce in ce mai mare al romanilor pentru titlurile de stat FIDELIS se vede trimestrial si in cresterea numarului de investitori la BVB, care din 2020 a crescut cu aproape 66%, peste 34.400 conturi fiind deschise, pana la aproape 88.000, potrivit statisticilor Fondului de Compensare a Investitorilor”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Acest parteneriat intre Ministerul Finantelor si piata de capital din Romania poate fi masurat si in valoarea rundelor de finantare derulate de Statul Roman prin programul FIDELIS, care a depasit 11 miliarde lei la finalul ofertei din luna aprilie. Accesibilitatea si usurinta de a fi lichidizate sunt doua dintre avantajele titlurilor de stat FIDELIS. Accesibilitatea, prin faptul ca pot fi subscrise prin intermediul retelei celor patru banci din consortiu, dar si prin ceilalti intermediari, iar usurinta de a fi lichidizate, prin faptul ca dupa listare, titlurile de stat pot fi tranzactionate in orice moment la BVB. Am observat un interes ridicat al investitorilor pentru tranzactionarea acestor titluri de stat, iar dovada este valoarea tranzactiilor realizate in piata secundara, care numai anul trecut a fost de aproape 900 milioane lei”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti. Detaliile fiecarei emisiuni sunt disponibile in tabelul de mai jos: Criteriu Emisiune lei scadenta 2023 Emisiune lei scadenta 2025 Emisiune euro scadenta 2023 Emisiune euro scadenta 2024 ISIN ROLUNKBTKVX6 ROKR9X7I5RZ9 ROQQWDQYQWI3 ROUSD4XBATR9 Simbol R2306A R2506A R2306AE R2406AE Maturitate 24 iunie 2023 24 iunie 2025 24 iunie 2023 24 iunie 2024 Dobanda anuala 7,2% p.a. 7,8% p.a 1,40% p.a. 2,3% p.a. Perioada derulare 6 – 21 iunie 6 – 21 iunie 6 – 21 iunie 6 – 21 iunie Valoare nominala/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro Suma minima subscrisa 5.000 lei 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (21 iunie 2022), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimata de intrare la tranzactionare este 27 iunie 2022. Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distributie), BCR, BRD si Alpha Bank Romania. Post-ul O noua oferta de titluri de stat FIDELIS cu scadente intre 1 si 3 ani se va derula la BVB apare prima dată în Transilvania Regional Business.