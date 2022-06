Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu încă 30 de zile. Reacția fostului președinte moldovean

17:10

Cel mai mare lanț de cafenele din lume oferă posibilitatea muncii hibride pentru lucrătorii eligibili. Howard Schultz, directorul executiv al Starbucks, nu are succes în încercarea de a-și readuce angajații la birou, scrie Business Insider. „M-am rugat de ei”, a spus Schultz, 69 de ani, la un eveniment organizat de către New York Times. Am […]