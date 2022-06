Debut cu gol pentru Jefte Betancor la CFR Cluj!

17:50

La aproape 18 ani de la moartea regretatului Dan Spătaru, sora acestuia, Anca Nicola, s-a stins din viață și a lăsat un gol imens în urma ei. Sora cea mare a lui Dan Spătaru a […] The post Anca Nicola, sora lui Dan Spătaru, a murit! De ce s-a stins, la 18 ani de la decesul artistului appeared first on Cancan.