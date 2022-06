Mircea Lucescu, atacat dur de un fost antrenor din Liga 1: „Îi plac banii ca la balamuc. Are 3 retrogradări în Italia”

10:50

Atacantul Florin Tănase (27 de ani) are toate șansele să continue la FCSB, deși era pe lista lui Ferencvaros.Gigi Becali, patronul FCSB, a precizat în timpul conferinței în care l-a prezentat pe Joyskim Dawa că a refuzat oferta primită pentru Florin Tănase.În plus, latifundiarul din Pipera spune că nu are de gând mai renunțe la jucătorii, dorind să -și atingă obiectivele: titlul și grupele unei competiții europene. ...