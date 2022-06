Cum să ratezi o bucurie

13:00

Liverpool îl vinde pe japonezul Takumi Minamino (27 de ani) la AS Monaco. Jucătorul de atac părăsește Premier League la doi ani și jumătate după ce a semnat cu „cormoranii”.Liverpool și AS Monaco au bătut palma în privința transferului japonezului Takumi Minamino.Monegascii plătesc 15 milioane de euro ca sumă fixă, plus încă 3 milioane sub formă de potențiale bonusuri, potrivit The Athletic. ...