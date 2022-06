Au picat Bac-ul, chiar dacă au părinți celebri. Vocea și talentul nu au ținut loc de carte

08:30

Vești importante pentru milioane de români! Senatul a adoptat modificarea art. 151 alin. 8 din Legea nr. 127/2019 cu privire la sistemul public de pensii, care îi are în vizor pe angajații din România care […] The post Vești importante pentru milioane de români! Legea pensiilor, schimbări radicale appeared first on Cancan.