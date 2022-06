Republica Moldova va primi statutul de țară candidată pentru aderarea la UE

13:30

Joi, 23 iunie, intra la tranzactionare obligatiunile Crama La Salina, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al bursei, in valoare de 2 milioane de euro. Crama La Salina, producator de vin din Turda, cu o podgorie care se intinde pe 42 de hectare aflate pe Dealurile Durgau, intr-o zona cu traditie milenara in viticultura, a listat astazi, 23 iunie 2022 prima sa emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile in valoare de 2 milioane de euro se tranzactioneaza sub simbolul bursier ISSA26E. „Bursa de Valori Bucuresti ofera solutii de finantare pentru toate companiile romanesti aflate in diferite etape de dezvoltare, iar listarea primei emisiuni de obligatiuni a Cramei La Salina dovedeste, inca o data, acest lucru. Crama La Salina este al treilea producator de vin care debuteaza la bursa si al doilea de pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare. Ne bucuram de fiecare data cand un antreprenor roman este increzator in mecanismele pietei de capital si acceseaza instrumentele financiare pe care le are la dispozitie”, a declarat Radu Hanga, Presedinte al Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. „Astazi 23 iunie 2022, este o zi importanta pentru echipa Crama La Salina, asta deoarece odata cu listarea obligatiunilor noastre la bursa facem un pas inainte in directia dezvoltarii companiei noastre. Multumim investitorilor care au decis sa investeasca in obligatiunile ISSA26E si ii asiguram ca noi credem in capacitatea noastra de a oferi vinuri de calitate intr-o piata in continua dezvoltare. De asemenea vreau sa multumesc echipei Crama La Salina pentru tot parcursul nostru de pana acum precum si echipei BRK Financial Group pentru suportul acordat pentru realizarea acestui proiect!” a declarat Maxim Ioan Ovidiu, Administrator Crama La Salina. Crama La Salina a derulat in perioada 10 -17 decembrie 2021 un plasament privat de vanzare de obligatiuni, in cadrul caruia au participat 41 de investitori, dintre care 40 de persoane fizice si o persoana juridica. Compania a vandut 20.000 de obligatiuni garantate, neconvertibile, dematerializate, cu o valoare nominala a unei obligatiuni de 100 Euro. Obligatiunile ISSA26E au o maturitate de 5 ani, cu scadenta la 10 decembrie 2026 si o rata a cuponului de 8% pe an, cu plata trimestriala. Plasamentul privat si listarea obligatiunilor s-au realizat cu sprijinul BRK Financial Group. „Am finalizat proiectul listarii obligatiunilor emise de Crama La Salina, o companie cu o dezvoltare sustinuta inca de la infiintare, si care a devenit un jucator cu o buna notorietate pe piata locala a vinului. Caracteristicile instrumentelor financiare emise (denominate in euro cu o rata a cuponului de 8%, platibila trimestrial) au atras interesul investitorilor in cadrul plasamentului privat, aceasta fiind suprasubscris. Felicitam Crama La Salina pentru ca a ales piata de capital ca modalitate de finantare, iar in acest fel contribuie la cresterea numarului emitentilor din acest sector”, a declarat Razvan Rat, Director General Adjunct BRK Financial Group. Fondurile atrase prin emisiunea de obligatiuni, in valoare de 2 milioane de euro, vor fi utilizate pentru productia de vinuri si organizarea de evenimente de promovare si vanzare in proximitatea culturii de vie, precum si pentru extinderea cramei, realizarea de noi dotari, echiparea cu un laborator de analize si achizitii de materiale. Povestea Cramei La Salina a luat nastere in zona Transilvaniei, in anul 2005, iar in prezent, principala activitate este productia si vanzarea de struguri precum si a produselor derivate din struguri. Amplasata intr-o zona istorica, cu o puternica vocatie pentru vinuri albe, asezarea cunoscuta astazi sub numele de Turda se numea Potaissa in perioada Imperiului Roman. Astfel, ca un omagiu adus traditiilor viticole milenare formate in trecut, vinurile Crama La Salina poarta numele ISSA. Post-ul Crama La Salina listeaza prima sa emisiune de obligatiuni la bursa apare prima dată în Transilvania Regional Business.