Anunțul momentului pentru milioane de români! Se dau câte 400 de lei de la stat

22:20

Cântăreața recunoscută internațional pentru piesa „Bilionera”, Otilia (29 de ani) a dezvăluit la ce operații estetice și intervenții a recurs. Artista a apelat și la alte proceduri și intervenții de înfrumusețare. Otilia Brumă, cunoscută de […] The post Otilia Bilionera a recunoscut că a făcut operații estetice. Incredibil ce sume cheltuie cântăreața ca să arate astfel appeared first on Cancan.