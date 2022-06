Cum stimulează homeopatia vindecarea naturală a organismului

13:20

Iulia Albu împlinește 41 de ani în luna iulie și are o siluetă de invidiat. Vedeta spune că mănâncă zahăr o dată pe săptămână, de obicei duminica. Pentru cartofii prăjiți, are o zi specială, cum ar fi joia. Ea a dezvăluit că are o alimentație sănătoasă. „Nu mai mănânc zahăr. Ar fi foarte simplu să […]