Prima imagine cu băiețelul lui Pepe și al lui Yasmine Ody. Cu cine seamănă micuțul

23:00

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te […] The post BANC | Un tip aflat într-un taxi îl bate pe umăr pe şofer, ca să-l întrebe ceva. Şoferul strigă ca din gură de şarpe, pierde controlul maşinii intră pe trotuar şi opreşte appeared first on Cancan.