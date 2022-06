Starul „Obi-Wan Kenobi” Moses Ingram i se alătură lui Natalie Portman în „Lady in the Lake” la Apple

13:30

Warner Bros. a câștigat licitația pentru filmul „The Sundance Kid Might Have Some Regrets”, pe care Zoë Kravitz („The Batman”) urmează să îl producă și în care o să și joace, conform publicației Deadline.„The Sundance […] Articolul Zoë Kravitz va produce și va juca în thrillerul „The Sundance Kid Might Have Some Regrets” pentru Warner Bros. apare prima dată în Apropo.ro.