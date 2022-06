Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și Drăgaica sărbătorite pe 24 iunie. Tradiții și superstiții

13:30

Lavinia Pîrva a reuşit să topească kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii şi a revenit la silueta cu care l-a cucerit pe Ştefan Bănică Jr. Însă cât de greu i-a fost artistei să faca […] The post Cum a reușit Lavinia Pîrva să slăbească 30 de kilograme: ”A venit de la sine” appeared first on Cancan.