Ce se va întâmpla în cea de-a opta gală „Te cunosc de undeva”. „Ne-am cântat și dezamăgirile și eșecurile”

07:40

În timp ce polemizam cu prietenul Aurelian Giugăl în Libertatea pe tema educației și violenței clasei de mijloc (textul meu aici), eu eram în Oltenia, de unde se trage domnul profesor. Am trecut și prin Dăbuleni, chiar pe la părinții lui Aurelian. Am mai trecut prin piață, prin localitate și am vorbit puțin cu oamenii. Iată […]