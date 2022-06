O capră, erou național în Ucraina, după ce a declanșat mai multe grenade care au rănit 40 de soldați ruși

18:30

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a reacționat vineri după ce Curtea Supremă a SUA a răsturnat cauza Roe vs. Wade, o decizie care înseamnă că nu mai există drept constituțional federal la avort, relatează CNN. Aceasta le-a promis femeilor din statul de pe coasta estică faptul că New Yorkul „va fi întotdeauna […]