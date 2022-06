Catedrala Mântuirii Neamului, o promisiune de milioane. Prețul real pentru cea mai mare biserică din România

13:30

Fiica lui Irinel Columbeanu, Irina, a reușit să își câștige deja primii bani la o vârstă la care alți adolescenți continuă să stea pe banii părinților. Tânăra de 15 ani duce o viață minunată alături […] The post Irina Columbeanu își câștigă banii singură. La doar 15 ani, fiica Monicăi Gabor are în conturi zeci de mii de euro appeared first on Cancan.